Ausblick: FU JIAN ANJOY FOODS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
FU JIAN ANJOY FOODS präsentiert in der am 25.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,04 CNY gegenüber 1,25 CNY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,99 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 6,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte FU JIAN ANJOY FOODS einen Umsatz von 3,76 Milliarden CNY eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,14 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 5,08 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,08 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,00 Milliarden CNY im Vorjahr.
