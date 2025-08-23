Ausblick: Heico A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Heico A wird am 25.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.07.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,13 USD je Aktie gegenüber 0,970 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Heico A nach den Prognosen von 17 Analysten 1,12 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 992,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,67 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,38 Milliarden USD, gegenüber 3,86 Milliarden USD im Vorjahr.
