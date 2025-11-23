Ausblick: Hennessy Capital Acquisition stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hennessy Capital Acquisition wird am 24.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hennessy Capital Acquisition 0,730 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 350,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 380,4 Millionen USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,05 USD, gegenüber 3,16 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

