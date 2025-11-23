DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.011 +2,0%Euro1,1514 ±-0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Wann es für Unternehmen Sinn macht, über eine PIPE-Transaktion an die Börse zu gehen Wann es für Unternehmen Sinn macht, über eine PIPE-Transaktion an die Börse zu gehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Ausblick: Hennessy Capital Acquisition stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

23.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennessy Capital Acquisition Corp
42,80 EUR -0,20 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Hennessy Capital Acquisition wird am 24.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hennessy Capital Acquisition 0,730 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 350,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 380,4 Millionen USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,05 USD, gegenüber 3,16 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Hennessy Capital Acquisition und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hennessy Capital Acquisition

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hennessy Capital Acquisition

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Hennessy Capital Acquisition Corp

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hennessy Capital Acquisition Corp

DatumRatingAnalyst
09.02.2018Hennessy Capital Acquisition HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
12.05.2017Hennessy Capital Acquisition BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
17.12.2015Hennessy Capital Acquisition BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
09.02.2018Hennessy Capital Acquisition HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
12.05.2017Hennessy Capital Acquisition BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
17.12.2015Hennessy Capital Acquisition BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hennessy Capital Acquisition Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen