Ausblick: Hong Kong Exchanges and Clearing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hong Kong Exchanges and Clearing lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,473 USD je Aktie gegenüber 0,320 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hong Kong Exchanges and Clearing in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 979,9 Millionen USD im Vergleich zu 688,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,71 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 23 Analysten von durchschnittlich 3,59 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net