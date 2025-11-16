DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.503 +0,4%Euro1,1619 ±0,0%Öl64,39 +2,0%Gold4.080 -2,2%
Ausblick: Huazhu Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

16.11.25 07:01 Uhr
Huazhu Group wird am 17.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,507 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Huazhu Group ein EPS von 0,450 HKD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,36 Milliarden HKD aus – das entspräche einem Plus von 5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,01 Milliarden HKD in den Büchern standen.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,60 HKD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,04 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 27,16 Milliarden HKD, gegenüber 25,90 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

