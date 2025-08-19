Ausblick: Macys präsentiert Quartalsergebnisse

Macys präsentiert in der am 03.09.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2025 endete.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,189 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Macys ein EPS von 0,530 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,70 Milliarden USD aus – eine Minderung von 7,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Macys einen Umsatz von 5,10 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,79 USD, gegenüber 2,07 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 21,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,01 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net