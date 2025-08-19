DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,25 +1,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.256 +1,2%Euro1,1696 -0,1%Öl68,42 +0,4%Gold3.495 +0,5%
Ausblick: Macys präsentiert Quartalsergebnisse

02.09.25 07:01 Uhr
Macys präsentiert in der am 03.09.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2025 endete.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,189 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Macys ein EPS von 0,530 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,70 Milliarden USD aus – eine Minderung von 7,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Macys einen Umsatz von 5,10 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,79 USD, gegenüber 2,07 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 21,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,01 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Macys und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

