Ausblick: Macys präsentiert Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Macys präsentiert in der am 03.09.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2025 endete.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,189 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Macys ein EPS von 0,530 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,70 Milliarden USD aus – eine Minderung von 7,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Macys einen Umsatz von 5,10 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,79 USD, gegenüber 2,07 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 21,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,01 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Macys und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Macys
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Macys
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Macy's Inc
Analysen zu Macy's Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2019
|Macys Market Perform
|Telsey Advisory Group
|11.01.2019
|Macys Market Perform
|Telsey Advisory Group
|10.08.2018
|Macys Hold
|Standpoint Research
|17.05.2018
|Macys Market Perform
|Telsey Advisory Group
|28.12.2017
|Macys Market Perform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2019
|Macys Market Perform
|Telsey Advisory Group
|11.01.2019
|Macys Market Perform
|Telsey Advisory Group
|17.05.2018
|Macys Market Perform
|Telsey Advisory Group
|28.12.2017
|Macys Market Perform
|Telsey Advisory Group
|07.06.2017
|Macys Outperform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.08.2018
|Macys Hold
|Standpoint Research
|23.10.2017
|Macys Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.05.2017
|Macys Hold
|Gordon Haskett
|05.01.2017
|Macys Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.05.2016
|Macys Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2015
|Macys Underweight
|Barclays Capital
|28.07.2015
|Macys Sell
|Gilford Securities
|29.06.2015
|Macys Sell
|Deutsche Bank AG
|17.02.2015
|Macys Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Macy's Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen