Ausblick: Nemetschek SE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nemetschek SE wird am 23.03.2021 die Bücher zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,200 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,270 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 160,1 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,8 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,814 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,10 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 595,4 Millionen EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 556,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nemetschek Group