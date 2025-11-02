DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin95.219 +0,4%Euro1,1543 ±0,0%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Ausblick: Sanmina-SCI legt Quartalsergebnis vor

02.11.25 07:01 Uhr
Sanmina-SCI Corp
117,75 EUR 1,35 EUR 1,16%
Sanmina-SCI wird am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass Sanmina-SCI für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,06 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,95 USD, gegenüber 3,91 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 8,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 7,57 Milliarden USD generiert wurden.

Analysen zu Sanmina-SCI Corp

DatumRatingAnalyst
24.04.2018Sanmina-SCI BuyNeedham & Company, LLC
25.07.2017Sanmina-SCI Sector PerformRBC Capital Markets
25.04.2017Sanmina-SCI Sector PerformRBC Capital Markets
31.01.2017Sanmina-SCI BuyNeedham & Company, LLC
02.11.2016Sanmina-SCI BuyNeedham & Company, LLC
