DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin98.216 -0,2%Euro1,1721 ±0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Intel 855681 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow klettert nach Powell-Rede auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 34 Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 34
Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Ausblick: Semtech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

24.08.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Semtech Corp.
42,59 EUR 1,31 EUR 3,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Semtech wird am 25.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 0,401 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,610 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 256,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 18,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 215,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,66 USD, gegenüber -2,260 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 1,03 Milliarden USD im Vergleich zu 909,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Semtech und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Semtech

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Semtech

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Semtech Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Semtech Corp.

DatumRatingAnalyst
22.05.2019Semtech OutperformCowen and Company, LLC
29.11.2018Semtech BuyB. Riley FBR
04.09.2018Semtech HoldNeedham & Company, LLC
30.08.2018Semtech BuyNeedham & Company, LLC
20.07.2018Semtech BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
22.05.2019Semtech OutperformCowen and Company, LLC
29.11.2018Semtech BuyB. Riley FBR
30.08.2018Semtech BuyNeedham & Company, LLC
20.07.2018Semtech BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
21.06.2018Semtech BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
04.09.2018Semtech HoldNeedham & Company, LLC
09.03.2017Semtech Sector PerformRBC Capital Markets
01.12.2016Semtech Sector PerformRBC Capital Markets
02.06.2016Semtech Sector PerformRBC Capital Markets
03.03.2016Semtech NeutralMKM Partners
DatumRatingAnalyst
27.05.2010Semtech "below average"Caris & Company, Inc.
06.09.2005Update Semtech Corp.: UnderperformFirst Albany

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Semtech Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen