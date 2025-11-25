Ausblick: Super Hi Internationall präsentiert Quartalsergebnisse
Super Hi Internationall stellt am 26.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,016 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,470 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 228,4 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,55 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,072 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,310 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 849,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,07 Milliarden HKD im Vorjahr.
