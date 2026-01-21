DAX24.561 -0,6%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,7%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.907 +0,5%Euro1,1691 ±0,0%Öl65,26 -0,1%Gold4.820 -0,2%
Ausblick: Telefon LMEricsson (A) präsentiert Quartalsergebnisse

22.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Telefon AB L.M.Ericsson (A)
8,02 EUR 0,02 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Telefon LMEricsson (A) wird am 23.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Telefon LMEricsson (A) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,80 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,43 SEK je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 66,59 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,91 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,99 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,010 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 234,37 Milliarden SEK, gegenüber 247,88 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net

