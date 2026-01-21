Ausblick: Webster Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Webster Financial gibt am 23.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
18 Analysten schätzen, dass Webster Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 731,1 Millionen USD – ein Minus von 29,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Webster Financial 1,04 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,88 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,37 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,90 Milliarden USD, gegenüber 4,18 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
