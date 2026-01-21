DAX24.561 -0,6%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,6%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.895 +0,5%Euro1,1686 ±-0,0%Öl65,22 -0,2%Gold4.819 -0,3%
Ausblick: Webster Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

22.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Webster Financial Corp.
53,50 EUR -1,00 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Webster Financial gibt am 23.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

18 Analysten schätzen, dass Webster Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 731,1 Millionen USD – ein Minus von 29,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Webster Financial 1,04 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,88 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,37 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,90 Milliarden USD, gegenüber 4,18 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Webster Financial Corp.

DatumRatingAnalyst
07.05.2019Webster Financial BuyCompass Point
03.10.2018Webster Financial OverweightBarclays Capital
02.01.2018Webster Financial OverweightBarclays Capital
24.10.2016Webster Financial Mkt PerformFBR & Co.
20.04.2016Webster Financial Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.05.2019Webster Financial BuyCompass Point
03.10.2018Webster Financial OverweightBarclays Capital
02.01.2018Webster Financial OverweightBarclays Capital
13.01.2016Webster Financial OverweightBarclays Capital
17.11.2015Webster Financial OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.10.2016Webster Financial Mkt PerformFBR & Co.
20.04.2016Webster Financial Sector PerformRBC Capital Markets
25.01.2016Webster Financial Mkt PerformFBR Capital
22.01.2016Webster Financial Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2015Webster Financial Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.11.2006Update Webster Financial Corp.: UnderweightLehman Brothers
18.10.2006Update Webster Financial Corp.: UnderperformRBC Capital Markets

