Ausblick: Woodward veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Woodward wird sich am 24.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 9,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 939,6 Millionen USD gegenüber 854,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,68 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,01 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 3,51 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 3,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
