Ausblick: Woodward veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

23.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Woodward Inc.
226,00 EUR 4,00 EUR 1,80%
Woodward wird sich am 24.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 9,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 939,6 Millionen USD gegenüber 854,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,68 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,01 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 3,51 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 3,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Woodward Inc.

DatumRatingAnalyst
02.04.2019Woodward OutperformBarrington Research
09.11.2018Woodward OutperformBarrington Research
29.03.2018Woodward Equal WeightBarclays Capital
19.01.2017Woodward HoldSunTrust
16.09.2016Woodward Mkt PerformBarrington Research
DatumRatingAnalyst
02.04.2019Woodward OutperformBarrington Research
09.11.2018Woodward OutperformBarrington Research
15.07.2016Woodward BuyMaxim Group
11.11.2015Woodward BuyMaxim Group
15.01.2015Woodward BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
29.03.2018Woodward Equal WeightBarclays Capital
19.01.2017Woodward HoldSunTrust
16.09.2016Woodward Mkt PerformBarrington Research
15.11.2006Update Woodward Governor Co.: Market PerformFriedman, Billings Ramsey & Co
