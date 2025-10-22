Ausblick: Xtract One Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Xtract One Technologies veröffentlicht am 23.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,012 CAD. Das entspräche einem Verlust von 20,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,010 CAD erwirtschaftet wurden.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4,5 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 21,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,051 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,050 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 15,0 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 16,4 Millionen CAD waren.
