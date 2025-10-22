Ausblick: Xtract One Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Xtract One Technologies veröffentlicht am 23.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,012 CAD. Das entspräche einem Verlust von 20,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,010 CAD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4,5 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 21,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,051 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,050 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 15,0 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 16,4 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.net