Boeing-Aktie stärker: Rüstungssparte erleidet Rückschlag bei Pentagon-Auftrag - Dreamliner-Auslieferungen stützen

Stattdessen dürfen die Rüstungskonzerne Lockheed Martin und Northrop Grumman um den Auftrag für ein neues System konkurrieren, das schätzungsweise 12 Milliarden Dollar kosten soll.

Die Boeing Co zeigte sich enttäuscht von der Entscheidung des Pentagons. Der Konzern werde aber eine Nachbesprechung abwarten, ehe über die nächsten Schritte entschieden werde.

Der Luft- und Raumfahrtkonzern hat das Raketenabwehrprogramm des Pentagons seit mehr als zwei Jahrzehnten geleitet. Boeings Ausscheiden aus dem Wettbewerb um die Lieferung eines neuen Systems zum Abfangen und Zerstören gegnerischer Langstreckenraketen unterstreicht den harten Wettbewerb um eine geringere Anzahl an Rüstungsprogrammen. Lockheed Martin und Northrop Grumman wachsen zurzeit beiden schneller als Boeing.

Boeing teilte mit, der Konzern werde das bestehende Raketenabwehrsystem weiterhin unterstützen.

Boeing-Aktie dreht nach Bericht zu Dreamliner-Auslieferungen ins Plus

Die Boeing-Aktien haben am Donnerstag dank anderer positiver Nachrichten ins Plus gedreht und um rund 1,8 Prozent zugelegt. Der Flugzeugbauer wolle nach einer fünfmonatigen Durststrecke in dieser Woche erstmals wieder seinen Jet 787 Dreamliner ausliefern, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider.

In der durch technische Probleme erzwungenen Lieferpause hätten zuletzt über 80 Flugzeuge dieses Typs auf Halde gestanden.

