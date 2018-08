NVIDIA-Aktie: Wells Fargo schraubt Kursziel weit nach oben

Nicht nur Analysten gehen davon aus, dass NVIDIA weiter wachsen kann . Auch Wells Fargo -Analyst Aaron Rakers zeigt sich für die NVIDIA -Aktie äußerst positiv gestimmt.

Doppelt hochgestuft

In einer Kundenmitteilung gab der Analyst bekannt, die Aktie gleich zweifach hochzustufen: Zuvor gab Wells Fargo für NVIDIA-Titel noch das Rating "underperform" aus. Nun revidiert Rakers die Einschätzung auf "outperform" und setzt das Kursziel auf 315 US-Dollar fest. Zuvor lag dieses noch bei gerade einmal 140 US-Dollar. Das neue Kursziel liegt demnach mehr als 20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-ktie.

"Wir sind überzeugt von NVIDIAs wettbewerbsfähigen Positionierung für Gaming und den steigendenen Wachstumschancen bei Rechenzentren und HPC [Hochleistungsrechner, Anm. d. Red.] und neuen bzw. wachsenden KI-Möglichkeiten (Autonome Fahrzeuge, Gesundheitswesen, Robotik, usw.)", begründet der Analyst seine Entscheidung.

Achte GPU-Generation dürfte wieder Auftrieb verleihen

Hinzu komme, dass NVIDIA erst am vergangenen Montag eine Neuheit präsentiert hatte: Die GPU-Generation Turing. Die Profi-Grafikkarten sollen in drei Varianten erhältlich sein und im letzten Quartal in den Handel kommen. Auch RBC Capital Markets-Analyst Mitch Steves sieht in genau diesem Punkt die neue Stärke des Konzerns. Er geht von positiven Effekten im vierten Quartal aus. Denn die neue Generation dürfte sowohl den Umsatz anzukurbeln, sowie sich auf Margen vielversprechend auswirken, so Steves.

Nachdem NVIDIA also durch das Mining-Geschäft am Krypto-Boom viel Geld verdient hat, werden nun erneut die Gamer-Kunden des Konzerns bedient. Im Blick darauf, dass sich der Markt um Bitcoin und Co. immer weiter verkleinert, könnte dies die richtige Entscheidung sein. Mit Sicherheit lässt sich das jedoch erst sagen, sobald die Zahlen vorliegen. Am Donnerstag wird der Konzern seine Bilanz zum abgelaufenen Quartal vorlegen, Klarheit dürfte aber erst die Jahresbilanz bringen.

