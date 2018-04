US-Sanktionen treffen chinesische Mobilfunkfirma ZTE

Vermögen professionell aufbauen? Mit Portfolio-ETFs ist das ein Kinderspiel. Im Online-Seminar am Donnerstag zeigt ComStage-Geschäftsführer Thomas Meyer zu Drewer, wie er ein Portfolio unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten steuert - das sollten Sie nicht verpassen!

DAX steigt weiter -- Wall Street mit Gewinnen -- Goldman Sachs verdient deutlich mehr -- Netflix übertrifft Erwartungen -- Drägerwerk-Aktie bricht nach Gewinnwarnung ein -- Tesla, Bayer im Fokus

Angeblich noch viel mehr Nutzer von Facebook-Datenskandal betroffen. Opel kündigt sämtlichen Händlern in Europa. US-Richter lässt Facebook-Sammelklage wegen Gesichtserkennung zu. Iberdrola will brasilanischen Erzeuger für 1,7 Milliarden Dollar kaufen. US-Baubeginne steigen im März. Johnson & Johnson hebt Umsatzprognose 2018 an.