Musk zum Cybertruck: "Ich wollte einfach einen futuristischen Kampfpanzer"

• Teslas Cybertruck polarisiert• Design wurde ohne Konsumentenforschung festgelegt• Wie aus Blade Runner oder Aliens

Im November 2019 präsentierte Tesla seinen Elektro-Pickup, mit dem der Elektroauto -Pionier in den Pickup-Markt, den wichtigsten Markt amerikanischer Autokonzerne, vorstoßen will. Für viel Aufmerksamkeit sorgte dabei das ausgefallene Design des Fahrzeugs, denn seine dreieckige Form erinnert eher an einen kantigen Tarnkappen-Kampfjet als an einen klassischen Pickup.

In einem Interview mit "Automotive News USA" erläuterte Tesla-Chef Elon Musk nun, wie der Cybertruck zu seinem polarisierenden Design gekommen ist: "Konsumentenforschung? Wir haben einfach ein Auto gebaut, das wir für fantastisch hielten und das super bizzar aussieht". Auf die übliche Praxis, die Kundenreaktion zu testen, bevor das finale Design beschlossen wird, hat Musk also verzichtet.

"Ich wollte einfach einen futuristischen Kampfpanzer machen - etwas das aussieht als könnte es aus Blade Runner oder Aliens [beides sind Science-Fiction-Filme, Anmerkung der Redaktion] oder etwas Ähnlichem kommen, das aber gleichzeitig höchst funktional ist", gab Musk weitere Einblicke zur Entstehung des Cybertrucks.

Alternative wäre möglich

Allerdings hat sich der Tesla-Chef nicht auf sein Design versteift. Sollte sich der Elektro-Pickup mit dem bewusst provokativen Design nicht gut genug verkaufen, dann will Musk eben eine andere Version entwerfen, die wie ein regulärer Pickup aussieht.

"Ich habe mir über das Design keine großen Sorgen gemacht, denn sollte sich herausstellen, dass niemand einen seltsam aussehenden Truck kaufen will, dann werden wir eben einen normalen Truck bauen, das ist überhaupt kein Problem", erklärte Musk. Und weiter: "Da sind jede Menge normale Trucks auf dem Markt, die alle nahezu gleich aussehen, man kann kaum einen Unterschied feststellen. Und klar könnten wir einfach einen Nachahmer-Truck bauen, das wäre leicht. Das ist unsere Ausweichlösung."

Klar ist bisher zumindest dass Musks Konzept stark polarisiert. Einerseits musste der Cybertruck viel Häme im Netz über sich ergehen lassen. Doch andererseits gibt es laut Musk auch schon rund 200.000 Vorbestellungen von Kunden, die eine Kaution von 100 US-Dollar anbezahlt haben. Dabei ist der Produktionsstart frühestens für Ende 2021 vorgesehen.

Der Cybertruck - Ein Auto für die Apokalypse

Elon Musk hat immerhin eine große Fangemeinde, die ihn als großen Visionär feiert. Offenbar sind viele von ihnen auch von Musks Beschreibung der Fähigkeiten des Cybertrucks begeistert: "Er kann ein besserer Sportwagen als ein Porsche 911 und ein besserer Truck als der F-150 sein, er ist gepanzert und sieht wahnsinnig wie etwas aus der Zukunft aus", erklärte Musk im Interview.

"Das Ziel ist es, mit diesem Truck in so viele Ärsche zu treten, wie nur irgendwie möglich. Wir wollen ein Auto mit dem man ein Boot oder einen Pferdeanhänger ziehen kann, mit dem man Baumstümpfe aus der Erde reißen kann, mit dem man im Gelände fahren kann, ohne sich über Kratzer im Lack Sorgen machen zu müssen, denn es gibt keinen Lack. Du kannst einfach Felsbrocken zertrümmern und gut", äußerte sich Musk begeistert von seinem Cybertruck.

Ausgestattet werde der Truck laut Musk unter anderem mit einem eigenen Generator, einem Drucklufterzeuger, einer kugelsicheren Verkleidung und bruchsicherer Verglasung. "Ich kann euch sagen, wenn es zu einer Apokalypse kommt, dann ist der Cybertruck genau der Truck, den ihr wollt", so Musk.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tesla