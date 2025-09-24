Bahn: Stellwerksbrand bei Magdeburg - Verspätungen und Ausfälle

BIEDERITZ (dpa-AFX) - Nordöstlich von Magdeburg hat es in einem Stellwerk der Deutschen Bahn gebrannt. Es komme deshalb zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr zwischen Magdeburg und Brandenburg/Havel, erklärte die Deutsche Bahn.

Den Angaben der Polizei nach sind Polizei und Feuerwehr derzeit noch zur Brandwache am Stellwerk. Die Ermittlungen sollen demnächst von der Bundespolizei aufgenommen werden. Weitere Angaben gab es zunächst nicht.

Die Flammen in dem Stellwerk in Gerwisch (Landkreis Jerichower Land) waren am Nachmittag gelöscht, wie ein Polizeisprecher sagte. Zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet.

Verbindungen mit einem Intercity-Express (ICE) oder Intercity (IC) zwischen Berlin und Magdeburg mit planmäßigem Halt in Potsdam und Brandenburg würden umgeleitet und könnten sich dadurch verspäten, hieß es. Die Halte am Hauptbahnhof in Potsdam und Brandenburg entfielen./ija/DP/men