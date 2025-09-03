Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 1,87 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 1,87 USD. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 1,87 USD. Bei 1,94 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 55.927 Ballard Power-Aktien.

Am 25.07.2025 markierte das Papier bei 2,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 1,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 45,84 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Am 11.08.2025 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,11 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,15 CAD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 24,69 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 21,90 Mio. CAD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,468 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

