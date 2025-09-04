Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag auf rotem Terrain

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 1,90 USD.

Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 1,90 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Ballard Power-Aktie bei 1,90 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,92 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 63.069 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,28 USD erreichte der Titel am 25.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 46,84 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.

Am 11.08.2025 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 CAD gegenüber -0,15 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,69 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 21,90 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 11.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,474 CAD je Aktie aus.

