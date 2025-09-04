DAX23.715 -0,4%ESt505.363 ±0,0%Top 10 Crypto15,60 -1,3%Dow45.582 +0,2%Nas21.786 -0,1%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1720 -0,3%Öl67,14 +1,4%Gold3.628 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Krise oder Einstiegschance? So bewerten Analysten die Kursschwäche der Microsoft-Aktie Krise oder Einstiegschance? So bewerten Analysten die Kursschwäche der Microsoft-Aktie
Brenntag-Aktie tiefer: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt das Unternehmen Brenntag-Aktie tiefer: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt das Unternehmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Ballard Power im Fokus

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag auf rotem Terrain

09.09.25 16:09 Uhr
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 1,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
1,62 EUR -0,03 EUR -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 1,90 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Ballard Power-Aktie bei 1,90 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,92 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 63.069 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,28 USD erreichte der Titel am 25.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 46,84 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.

Am 11.08.2025 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 CAD gegenüber -0,15 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,69 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 21,90 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 11.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,474 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren verloren

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ballard Power Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
29.06.2006Ballard Power Kursziel 10 EuroFocus Money
DatumRatingAnalyst
30.11.2007Ballard Power Systems ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.
28.07.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
02.03.2006Ballard Power AusbruchsversuchFocus Money
24.02.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
21.10.2005Update Ballard Power Systems Inc.: Peer PerformThomas Weisel Partners
DatumRatingAnalyst
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
26.04.2006Ballard Power Systems DowngradeRBC Capital Markets
25.04.2006Ballard Power Systems sellCitigroup
25.04.2006Update Ballard Power Systems Inc.: SellSmith Barney Citigroup

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ballard Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen