Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Ballard Power zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Ballard Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 2,81 USD.

Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 2,81 USD. Die Ballard Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,83 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,74 USD. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 192.589 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,17 USD) erklomm das Papier am 24.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 64,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.08.2025 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 24,69 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,90 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Ballard Power dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,475 CAD je Ballard Power-Aktie.

