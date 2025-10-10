DAX24.610 ±-0,0%Est505.623 -0,1%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.070 +0,2%Bitcoin105.349 +0,1%Euro1,1574 +0,1%Öl63,69 -2,4%Gold3.985 +0,2%
Dow im Plus -- DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
Stabilisierung nach Rekordhoch: DAX volatil - Jedoch Weg für 25.000 Punkte frei?
So entwickelt sich Ballard Power

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

10.10.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 3,57 USD.

Ballard Power Inc.
3,06 EUR -0,04 EUR -1,32%
Die Ballard Power-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 3,57 USD abwärts. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,52 USD nach. Bei 3,58 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 136.075 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 3,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 71,67 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Ballard Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,15 CAD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 24,69 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 12,74 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 13.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,475 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Analysten-Upgrade löst Aktienanstieg bei Plug Power aus - Ballard Power und NEL ziehen mit

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren angefallen

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
29.06.2006Ballard Power Kursziel 10 EuroFocus Money
30.11.2007Ballard Power Systems ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.
28.07.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
02.03.2006Ballard Power AusbruchsversuchFocus Money
24.02.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
21.10.2005Update Ballard Power Systems Inc.: Peer PerformThomas Weisel Partners
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
26.04.2006Ballard Power Systems DowngradeRBC Capital Markets
25.04.2006Ballard Power Systems sellCitigroup
25.04.2006Update Ballard Power Systems Inc.: SellSmith Barney Citigroup

