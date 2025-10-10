Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Ballard Power

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 3,57 USD.

Die Ballard Power-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 3,57 USD abwärts. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,52 USD nach. Bei 3,58 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 136.075 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 3,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 71,67 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Ballard Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,15 CAD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 24,69 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 12,74 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 13.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,475 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

