Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 1,38 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 1,38 USD. In der Spitze büßte die Ballard Power-Aktie bis auf 1,37 USD ein. Mit einem Wert von 1,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 75.704 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2024 bei 3,39 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 146,55 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,24 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 10,18 Prozent sinken.

Nach 0,000 CAD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CAD je Ballard Power-Aktie.

Ballard Power ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,93 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 20,13 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,99 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 45,58 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Ballard Power-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 05.03.2026.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,471 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

