Fokus auf Aktienkurs

14.08.25 16:09 Uhr

14.08.25 16:09 Uhr
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 1,80 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
1,55 EUR -0,03 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Ballard Power-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,7 Prozent auf 1,80 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Ballard Power-Aktie bei 1,78 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.571 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Bei 2,28 USD markierte der Titel am 25.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 21,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,01 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 78,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Ballard Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,11 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,15 CAD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,69 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 21,90 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 11.11.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,469 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Ballard Power-Aktie auf Zick-Zack-Kurs: Quartalsverlust eingegrenzt - Umsatzerwartungen verfehlt

Ausblick: Ballard Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ballard Power-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

mehr Analysen