Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Ballard Power

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,3 Prozent auf 1,31 USD ab.

Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:48 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 1,31 USD abwärts. Der Kurs der Ballard Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,30 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,31 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 123.633 Ballard Power-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,38 USD erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 61,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 05.03.2025 Kursverluste bis auf 1,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,48 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ballard Power 0,000 CAD aus.

Ballard Power ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,23 CAD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 45,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 62,84 Mio. CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34,29 Mio. CAD.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,567 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

