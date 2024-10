Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Ballard Power am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Ballard Power zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Ballard Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 1,66 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 1,66 USD. In der Spitze gewann die Ballard Power-Aktie bis auf 1,66 USD. Bei 1,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.873 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 4,01 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 142,30 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 1,60 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ballard Power 0,000 CAD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 12.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,14 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,14 CAD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21,90 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ballard Power einen Umsatz von 20,56 Mio. CAD eingefahren.

Die Ballard Power-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Ballard Power möglicherweise am 11.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2024 einen Verlust in Höhe von -0,676 CAD ausweisen wird.

