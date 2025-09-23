Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zieht am Nachmittag an

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 2,98 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 2,98 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,15 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,01 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 400.655 Ballard Power-Aktien.

Am 23.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,17 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 6,38 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,01 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 66,11 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.08.2025 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,15 CAD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 24,69 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,474 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

