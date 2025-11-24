Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagnachmittag höher

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 2,78 USD.

Die Ballard Power-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 2,78 USD. Die Ballard Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,81 USD. Bei 2,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 228.729 Ballard Power-Aktien.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,09 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 47,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,01 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 63,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CAD, nach 0,000 CAD im Jahr 2024.

Am 13.11.2025 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,93 CAD vermeldet. Ballard Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,76 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 122,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,13 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Ballard Power-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.03.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,462 CAD je Ballard Power-Aktie.

