Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagnachmittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 2,92 USD.
Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 2,92 USD. Bei 2,78 USD markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 2,85 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 420.237 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,56 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 1,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 189,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Ballard Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ballard Power 0,000 CAD aus.
Am 11.08.2025 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,15 CAD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 24,69 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden.
Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,474 CAD je Ballard Power-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
