Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
So entwickelt sich Ballard Power

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verliert am Nachmittag

26.09.25 16:10 Uhr
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verliert am Nachmittag

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 2,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
2,36 EUR -0,12 EUR -4,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ballard Power-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 2,86 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Ballard Power-Aktie ging bis auf 2,86 USD. Bei 2,92 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.338 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 3,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 10,84 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,01 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,69 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CAD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CAD.

Am 11.08.2025 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,15 CAD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,69 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 21,90 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,474 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ballard Power von vor einem Jahr abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
