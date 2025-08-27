Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power fällt am Nachmittag
Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 2,02 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Der Ballard Power-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:47 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 2,02 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Ballard Power-Aktie bis auf 2,02 USD. Bei 2,02 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.257 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 25.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 13,15 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (1,01 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,000 CAD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CAD je Ballard Power-Aktie.
Am 11.08.2025 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,11 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 CAD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 24,69 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.
Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,468 CAD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-Investment von vor 5 Jahren verloren
Ballard Power-Aktie auf Zick-Zack-Kurs: Quartalsverlust eingegrenzt - Umsatzerwartungen verfehlt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ballard Power Inc.
Analysen zu Ballard Power Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|29.06.2006
|Ballard Power Kursziel 10 Euro
|Focus Money
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.11.2007
|Ballard Power Systems Ersteinschätzung
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2006
|Ballard Power Systems hold
|Citigroup
|02.03.2006
|Ballard Power Ausbruchsversuch
|Focus Money
|24.02.2006
|Ballard Power Systems hold
|Citigroup
|21.10.2005
|Update Ballard Power Systems Inc.: Peer Perform
|Thomas Weisel Partners
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.04.2006
|Ballard Power Systems Downgrade
|RBC Capital Markets
|25.04.2006
|Ballard Power Systems sell
|Citigroup
|25.04.2006
|Update Ballard Power Systems Inc.: Sell
|Smith Barney Citigroup
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ballard Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen