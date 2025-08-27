DAX24.050 ±0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto16,04 +0,3%Dow45.481 -0,2%Nas21.661 +0,3%Bitcoin96.901 +1,5%Euro1,1669 +0,2%Öl67,71 -0,1%Gold3.406 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
ORLEN-Aktie rot: Polens Mineralölkonzern ORLEN will Mini-Atomreaktor bauen ORLEN-Aktie rot: Polens Mineralölkonzern ORLEN will Mini-Atomreaktor bauen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
Notierung im Blick

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power fällt am Nachmittag

28.08.25 16:10 Uhr
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power fällt am Nachmittag

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 2,02 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
1,72 EUR -0,01 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Ballard Power-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:47 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 2,02 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Ballard Power-Aktie bis auf 2,02 USD. Bei 2,02 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.257 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 13,15 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (1,01 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 CAD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CAD je Ballard Power-Aktie.

Am 11.08.2025 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,11 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 CAD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 24,69 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,468 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-Investment von vor 5 Jahren verloren

Ballard Power-Aktie auf Zick-Zack-Kurs: Quartalsverlust eingegrenzt - Umsatzerwartungen verfehlt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ballard Power Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
29.06.2006Ballard Power Kursziel 10 EuroFocus Money
DatumRatingAnalyst
30.11.2007Ballard Power Systems ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.
28.07.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
02.03.2006Ballard Power AusbruchsversuchFocus Money
24.02.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
21.10.2005Update Ballard Power Systems Inc.: Peer PerformThomas Weisel Partners
DatumRatingAnalyst
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
26.04.2006Ballard Power Systems DowngradeRBC Capital Markets
25.04.2006Ballard Power Systems sellCitigroup
25.04.2006Update Ballard Power Systems Inc.: SellSmith Barney Citigroup

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ballard Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen