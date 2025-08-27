Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power fällt am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 2,02 USD abwärts.

Der Ballard Power-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:47 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 2,02 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Ballard Power-Aktie bis auf 2,02 USD. Bei 2,02 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.257 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 13,15 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (1,01 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 CAD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CAD je Ballard Power-Aktie.

Am 11.08.2025 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,11 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 CAD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 24,69 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,468 CAD je Aktie ausweisen dürften.

