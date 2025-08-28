DAX23.926 -0,5%ESt505.360 -0,7%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.474 -0,4%Nas21.480 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1698 +0,2%Öl68,18 -0,1%Gold3.438 +0,6%
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2
Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an
Notierung im Blick

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit Einbußen

29.08.25 16:10 Uhr
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 2,02 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
1,73 EUR 0,01 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:49 Uhr fiel die Ballard Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 2,02 USD ab. Das Tagestief markierte die Ballard Power-Aktie bei 1,99 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 78.852 Ballard Power-Aktien.

Am 25.07.2025 markierte das Papier bei 2,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 12,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 1,01 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 100,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Ballard Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 11.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 CAD erwirtschaftet worden. Ballard Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,69 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,468 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ballard Power Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
