Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 2,72 USD.

Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 2,72 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 2,71 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,76 USD. Zuletzt wechselten 141.429 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 3,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,54 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,01 USD ab. Mit einem Kursverlust von 62,87 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.08.2025 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,11 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,15 CAD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,69 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 21,90 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 11.11.2025 gerechnet.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,475 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

