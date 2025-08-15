Banco Comercial AV Villas: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Banco Comercial AV Villas hat am 13.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 38,84 COP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -121,340 COP je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 644,06 Milliarden COP gegenüber 620,70 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
