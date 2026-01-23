DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.876 -0,7%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Ausblick: Epiroc Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

25.01.26 07:01 Uhr
Epiroc Registered B veröffentlicht am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,93 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Epiroc Registered B ein EPS von 1,96 SEK je Aktie vermeldet.

14 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 16,45 Milliarden SEK gegenüber 17,25 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,64 Prozent.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,31 SEK, gegenüber 7,23 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 62,31 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 63,60 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

