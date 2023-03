Bank of America Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Bank of America

Die Bank of America-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 21:15 Uhr um 6,0 Prozent auf 28,44 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Bank of America-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,88 USD aus. Bei 28,79 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Bank of America-Aktie belief sich zuletzt auf 343.206 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.03.2022 auf bis zu 44,61 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 36,26 Prozent Plus fehlen der Bank of America-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,88 USD. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 1,99 Prozent könnte die Bank of America-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 13.01.2023 lud Bank of America zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,82 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank of America im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.532,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 22.060,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.04.2023 terminiert. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Bank of America möglicherweise am 16.04.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bank of America einen Gewinn von 3,45 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

