Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays verteuert sich am Vormittag

12.09.25 09:28 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Barclays gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 3,80 GBP.

Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 3,80 GBP. Im Tageshoch stieg die Barclays-Aktie bis auf 3,81 GBP. Bei 3,80 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 363.483 Barclays-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,81 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,16 GBP erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 43,15 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,101 GBP. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,40 GBP.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,08 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,19 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,419 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
