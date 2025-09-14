DAX23.785 +0,4%ESt505.432 +0,8%Top 10 Crypto16,14 -1,6%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.687 -0,7%Euro1,1752 +0,2%Öl67,08 +0,3%Gold3.640 -0,1%
Aktienkurs aktuell

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag höher

15.09.25 12:09 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 3,83 GBP.

Barclays plc
4,47 EUR 0,06 EUR 1,25%
Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 3,83 GBP. Bei 3,84 GBP erreichte die Barclays-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,82 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3.056.779 Barclays-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,84 GBP erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 0,25 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,16 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 43,58 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,101 GBP ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,40 GBP.

Am 29.07.2025 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,12 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 7,19 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,419 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

