Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag höher
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 3,83 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 3,83 GBP. Bei 3,84 GBP erreichte die Barclays-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,82 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3.056.779 Barclays-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 3,84 GBP erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 0,25 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,16 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 43,58 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,101 GBP ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,40 GBP.
Am 29.07.2025 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,12 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 7,19 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.
Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,419 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie
Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen
Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf
UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Barclays
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barclays
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu Barclays plc
Analysen zu Barclays plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2023
|Barclays Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.2023
|Barclays Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.2022
|Barclays Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.2022
|Barclays Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.2022
|Barclays Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.03.2018
|Barclays Sell
|Citigroup Corp.
|23.02.2018
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.02.2018
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.2018
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.01.2018
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barclays plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen