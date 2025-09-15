Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays büßt am Vormittag ein

Blick auf Barclays-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 3,84 GBP.

Die Barclays-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 3,84 GBP abwärts. Im Tief verlor die Barclays-Aktie bis auf 3,84 GBP. Mit einem Wert von 3,85 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 752.226 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 3,86 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 0,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,16 GBP. Dieser Wert wurde am 04.10.2024 erreicht. Abschläge von 43,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,101 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Barclays ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,12 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 7,19 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Barclays-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,419 GBP je Barclays-Aktie.

