Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Barclays. Das Papier von Barclays legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 3,76 GBP.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2025 auf bis zu 3,86 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,16 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 74,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,101 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Barclays-Aktie wird bei 3,40 GBP angegeben.

Barclays gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,08 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7,19 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,32 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Barclays die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,419 GBP je Barclays-Aktie.

