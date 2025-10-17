DAX23.918 -1,5%Est505.627 -0,5%MSCI World4.284 -0,2%Top 10 Crypto14,38 -3,7%Nas22.555 ±-0,0%Bitcoin90.375 -2,2%Euro1,1664 -0,2%Öl61,14 +0,2%Gold4.257 -1,6%
Notierung im Fokus

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Freitagnachmittag im Minus

17.10.25 16:08 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Freitagnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Barclays. Der Barclays-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,0 Prozent auf 3,64 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,16 EUR -0,25 EUR -5,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Barclays befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 4,0 Prozent auf 3,64 GBP ab. Das Tagestief markierte die Barclays-Aktie bei 3,54 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,60 GBP. Zuletzt wechselten via London 34.224.551 Barclays-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,90 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barclays-Aktie 7,09 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,40 GBP aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 29.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,08 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Barclays im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,19 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 6,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Barclays.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,417 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

