Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays gibt am Freitagmittag deutlich nach

17.10.25 12:04 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays gibt am Freitagmittag deutlich nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 5,6 Prozent auf 3,58 GBP nach.

Barclays plc
4,13 EUR -0,28 EUR -6,24%
Um 11:49 Uhr fiel die Barclays-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 5,6 Prozent auf 3,58 GBP ab. Bei 3,56 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,60 GBP. Zuletzt wurden via London 16.770.145 Barclays-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 3,90 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Bei 2,24 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 60,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,40 GBP.

Am 29.07.2025 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,19 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 6,32 Mrd. GBP eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,417 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

