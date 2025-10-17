Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Barclays. Das Papier von Barclays befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 4,9 Prozent auf 3,61 GBP ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 4,9 Prozent auf 3,61 GBP. Die Barclays-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,59 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,60 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.586.328 Barclays-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,90 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,05 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,24 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 37,99 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,080 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,091 GBP belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,40 GBP.

Barclays ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,12 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays noch ein Gewinn pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Barclays 7,19 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Barclays die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,417 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

