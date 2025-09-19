Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,81 GBP.

Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr bei 3,81 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Barclays-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,83 GBP an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Barclays-Aktie bisher bei 3,79 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,82 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 3.220.328 Aktien.

Bei 3,89 GBP markierte der Titel am 19.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 1,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 2,16 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 43,32 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,080 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,101 GBP belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,40 GBP je Barclays-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 7,19 Mrd. GBP gegenüber 6,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Barclays.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,419 GBP je Barclays-Aktie belaufen.

