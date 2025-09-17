Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag mit Abschlägen

Barclays im Fokus

Die Aktie von Barclays gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Barclays-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 3,83 GBP nach.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 3,83 GBP. In der Spitze büßte die Barclays-Aktie bis auf 3,83 GBP ein. Den Handelstag beging das Papier bei 3,89 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.268.656 Barclays-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 3,89 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,46 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 2,16 GBP. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 43,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,101 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,40 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 0,12 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays noch ein Gewinn pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,19 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 6,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,419 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.net

