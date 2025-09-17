DAX23.652 -0,1%ESt505.468 +0,2%Top 10 Crypto16,02 -3,2%Dow46.152 ±0,0%Nas22.509 +0,2%Bitcoin98.522 -0,8%Euro1,1741 -0,4%Öl66,60 -1,4%Gold3.669 +0,7%
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag nahezu unverändert

19.09.25 16:10 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag nahezu unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 3,85 GBP.

Die Barclays-Aktie kam im London-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,85 GBP. Kurzfristig markierte die Barclays-Aktie bei 3,89 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Barclays-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,78 GBP nach. Bei 3,89 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 20.796.129 Barclays-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,89 GBP) erklomm das Papier am 19.09.2025. Gewinne von 1,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,16 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,080 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,101 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Barclays-Aktie wird bei 3,40 GBP angegeben.

Am 29.07.2025 äußerte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,08 GBP je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,19 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 6,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2025 0,419 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

