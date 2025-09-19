Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

So bewegt sich Barclays

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 3,83 GBP.

Um 15:52 Uhr sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 3,83 GBP zu. Im Tageshoch stieg die Barclays-Aktie bis auf 3,84 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 3,82 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.835.714 Barclays-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,89 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. 1,36 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,16 GBP. Mit Abgaben von 43,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,101 GBP aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,40 GBP.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,12 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays noch ein Gewinn pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 7,19 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Barclays die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2025 0,419 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.



