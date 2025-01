BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Donnerstagmittag ins Plus

Blick auf BASF-Kurs

Die Aktie von BASF zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 42,54 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 42,54 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 43,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,70 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 501.534 Stück gehandelt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 22,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 5,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,48 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 3,40 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,84 EUR für die BASF-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BASF am 30.10.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 15,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 20.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,46 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

So stuften die Analysten die BASF-Aktie im vergangenen Monat ein

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Montagshandel in der Verlustzone

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein