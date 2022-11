BASF Aktie News: BASF wird am Mittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel BASF 44,53 EUR

-0,81% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 44,51 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,38 EUR aus. Bei 44,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 457.815 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 35,64 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 17,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,03 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,56 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.974,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BASF einen Umsatz von 19.669,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 24.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 23.02.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 6,75 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Oktober 2022: Analysten sehen Potenzial bei BASF-Aktie

BASF-Aktie mit leichten Verlusten: Scholz lobt BASF-Fabrikneubau - "Gutes Zeichen" für die Zukunft

BASF-Aktie freundlich: Deutsche Bank Research stuft BASF auf 'Buy' hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE